Svůdník Berlusconi a jeho odkaz 

„Jsem nejstíhanější muž v historii celé světové historie a v lidských dějinách.“ Velmi trumpovské vyjádření, napadne asi nejednoho čtenáře či čtenářku – bombastické přehánění v kombinaci s mučednictvím vždy bylo a pořád je základem vystupování amerického exprezidenta. Přesto Donald Trump není autorem výroku. Padl v roce 2009 a vyřkl ho Silvio Berlusconi. Mediální magnát, který zemřel minulý týden v 86 letech, nebyl jen nejdéle sloužícím italským premiérem v moderních dějinách země, ale hlavně populistou, který proměnil moderní politiku a své pokračovatele našel nejen v Trumpovi.

Nicméně srovnání s Trumpem ho prý údajně uráželo. Na rozdíl od něj se narodil do chudé rodiny a o své bohatství se zasloužil sám (ačkoli vždycky panovalo podezření, zda zcela čistými metodami). Srovnávání s Trumpem však nahrává i fakt, že i Berlusconi se pohyboval v byznysu s nemovitostmi, časem se přesunul do televizního světa a založil i vlastní stanice. Na italskou televizní scénu, kde převažovalo nezáživné státní vysílání, přinesl zábavu, sex, pěvecké show, spoře oděné ženy a americké seriály typu Dallasu nebo Dynastie. A právě dominance na televizní scéně byla pak klíčová pro působení v politice. „Vytvořil diváky, z kterých se následně stali voliči,“ popsal to před několika lety časopis The Atlantic.