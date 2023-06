Ďábel jde do důchodu. George Soros předává své impérium.

Tento text má omezený rozsah, takže jedna věc je hned na začátku jistá: seznam všech komplotů a zločinných konspirací, jejichž údajným autorem je podle svých odpůrců George Soros, se do něj nevejde. Superúspěšný burzovní makléř, světoznámý filantrop a stoupenec otevřené svobodné společnosti totiž v horečnatých představách některých lidí doslova řídí svět. Hodlá zničit celé národy, naředit je cizinci, zlikvidovat státní hranice i instituce. Chystá se rozbít tradiční uspořádání společnosti, zmást pohlaví i rasy, podřídit svobodné občany světové nadvládě miliard dolarů, jimiž disponují neukotvení lidé bez vlasti, jako je on sám. Obvinění zaznívají z nejrůznějších stran, od ruského prezidenta po amerického exprezidenta, od maďarského premiéra po předsedu vlády Izraele. Zlo má v tomto líčení světa již celá léta svou (ne)lidskou tvář, situace se ale komplikuje. Ďábel, pardon, George Soros, totiž ve svých dvaadevadesáti odchází do důchodu. Jeho impérium přebírá jeden z jeho synů, Alexander, a nikdo si teď nemůže být jistý, zda roli temné síly zvládne stejně dobře jako jeho otec.

George Soros si jistě část své rozporuplné pověsti sám vykoledoval. Tento židovský uprchlík z komunistického Maďarska dokázal nekřesťansky zbohatnout na burzách, občas nevybíravým způsobem. Vždy si zakládal na tom, že neporušoval pravidla a zákony, zároveň ale dával najevo, že vedle geniálního nadání je také zcela nesentimentálním hráčem. Jeho legendární útok na britskou libru uvrhl v roce 1992 zemi do ekonomických problémů a mnozí to dodnes vnímají jako okamžik, kdy ponížení Britové začali toužit po rozchodu se zbytkem Evropy. Když zaútočil na thajskou měnu, vyvolal asijskou finanční krizi a recesi se vším lidským utrpením chudého světa. Obrovské bohatství mu ale ve středním věku přestalo stačit k uspokojení a spekulant, jenž se v mládí toužil stát filozofem, nasměroval obrovské množství peněz do nejrůznějších fondů, nadací a vzdělávacích institucí, včetně založení Středoevropské univerzity. Jeho dolary podporovaly disidenty v komunistické střední a východní Evropě a po pádu diktatur pomáhaly tamtéž zformovat základy občanské společnosti. V Americe vedl Soros kampaň proti neohrabané politice kriminalizace drogově závislých i proti znovuzvolení George W. Bushe prezidentem. V bývalých zemích Sovětského svazu podporoval opoziční hnutí v Gruzii i na Ukrajině, na Slovensku zase spolufinancoval předvolební kampaň, jež vedla k pádu Vladimíra Mečiara. Je celkem jasné, že si vytvořil nepřátele. Také je jasné, že zdaleka ne vždy slavil úspěch.