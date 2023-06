Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

O násobky svých dosavadních hodnot vyletěly na burzách akcie firem spjatých s vývojem umělé inteligence. Skončily slunečné dny. Jsem šokován bezprecedentním útokem na přehradu v Nové Kachovce, který lze jako ničení civilní infrastruktury jednoznačně považovat za válečný zločin – a my poženeme Rusko a jeho představitele k odpovědnosti, prohlásil na Twitteru předseda Evropské rady Charles Michel poté, co výbuch obrovské nálože trhaviny zničil přehradní hráz na Ruskem okupované straně Dněpru a rozsáhlé území jižní Ukrajiny zalila povodeň, která desítky tisíc lidí připravila o domov a zkomplikovala očekávanou ukrajinskou ofenzivu. Vstoupil v platnost zákon zavazující zdejší vlády vynakládat každoročně nejméně dvě procenta HDP na obranu země. Pod heslem „Jsme v cílové rovince“ se kolem Uherského Hradiště jel 49. ročník legendárního recesistického závodu bicyklů bez přehazovačky Giro de Pivko, jehož účastníci musejí mít na sobě žertovný kostým a na každé z deseti zastávek třicetikilometrové trasy vypít jedno velké pivo. Doba je poměrně napjatá: covid, válka, krize, internet, dezinformace, to je slušná kytice, z toho by se jeden až podělal, řekl jeden ze spoluzakladatelů Gira Jiří „Kokin“ Jakeš před startem závodu reportérům Slováckého deníku a upozornil také účastníky i diváky akce, že dokud nepadne v Rusku jeho současný vládnoucí režim, bude pro nás tato země největším nebezpečím. Pád nevidomé ženy do kolejiště zastavil provoz metra mezi Zličínem a Smíchovem. Ceny oblečení a obuvi v tuzemských obchodech vystoupaly u naprosto totožných produktů na cenu průměrně o 15 procent vyšší než v sousedním Německu, oznámila statistika. Musím se za tebe omluvit, vzkázal někdejší předseda ODS Mirek Topolánek svému stranickému kolegovi a čerstvě rezignovanému šéfovi europoslanců za tuto stranu Janu Zahradilovi na Twitteru poté, co se Zahradil na 34. výročí masakru prodemokratických studentů čínskou komunistickou armádou na pekingském náměstí Nebeského klidu sešel s čínským velvyslancem v Praze, aby – jak napsal pod společnou fotografií – společně propagovali snahu „najít novou rovnováhu sil v multipolárním světě“. Demoliční četa zbourala Discoland Sylvie v pražské Libni. „Všem příznivcům kosmonautiky sdělujeme smutnou zprávu, že shořela v atmosféře, a tak nás navždy opustila naše milovaná družice VZLUSAT-1, která dosáhla světového úspěchu, stala se druhou nejdéle fungující nanodružicí velikosti 2U na světě,“ napsal Výzkumný a zkušební letecký ústav v nekrologu za svou družicí, která po šestiletém pobytu na oběžné dráze shořela 6. června v atmosféře. Žiadam slovenských a českých progresívcov, aby nerozbíjali vzťahy medzi SR a ČR a nenechali sa nahovárať na špinavú prácu od Z. Čaputovej, ktorá sa pri návšteve prezidenta ČR na Slovensku išla pretrhnúť, aby na mňa zaútočil. Hráte sa s ohňom! vzkázal šéf slovenské opoziční strany Smer Robert Fico do Česka jako odpověď na slova prezidenta Petra Pavla, který se při návštěvě své slovenské kolegyně Zuzany Čaputové v Bratislavě zmínil, že jej znepokojuje Ficovo nadbíhání Rusku a jeho sliby, že zvítězí-li v podzimních volbách, vrazí klín do evropské podpory Ukrajině. Cenu Zlatý střevíček získal na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně film To je hustý, kámo.

