Knižní tipy

Vysokovibrační román

Jsou situace, kdy nevíte, jestli se jim smát, nebo nad nimi plakat. A existují i takové knihy. Jedna z nich nyní vyšla vystudované scenáristce Andree Rourke (34), dříve Jarošové. Hlavní postavou románu je Lenka Kastnerová, brigádnice call centra prodávajícího nevýhodné smlouvy na internet, jinak ztracená poutnice nočními bary, osamělá průzkumnice vlastních chyb a fanynka Davida Bowieho. Po jeho vzoru dokáže hrát jakoukoli roli, jež po ní okolí žádá. Po několika eskapádách v práci, kdy kniha působí jako čistá humoristická záležitost, se ocitá na takzvaném vysokovibračním táboře, kde najednou ubývá vtipných scén, které si dělají legraci z ezopraktik, a román se zlomí v syrové svědectví o životě teď a tady, jakých v Česku tolik nevychází. Autorka už dřív ukázala, že má talent zachycovat momenty ze světa kolem sebe s nadhledem i (sebe)ironií. V novince přidává skvělé metafory každodennosti, třeba že „tchynin jazyk líže prach“. Lenka Kastnerová má touhu někam patřit, ale nejlíp jí je samotné, chtěla by někomu či něčemu věřit, ale nemůže věřit ani sama sobě, chtěla by se uzdravit, ale nabízené „léky“ překonávají i její nejhorší sebedestruktivní recepty. A čtenář si po dočtení říká, že by se o téhle postavě rád dozvěděl ještě víc.

Jan H. Vitvar