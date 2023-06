Tři noví soudci nakonec prošli hladce

Na Ústavní soud dorazí tento týden tři noví soudci – bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, exprezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová a akademik Jan Wintr. Ještě minulý týden (těsně před hlasováním Senátu) však nebylo jasné, jestli nový prezident Petr Pavel a jeho kandidáti přesvědčí horní komoru, aby je do Brna poslala. Dva z trojice totiž pár dní předtím nedostali doporučení senátního ústavně-právního výboru. Co se tedy v Senátu stalo a co první nominace ústavních soudců napovídá o budoucím vztahu hlavy státu a senátorů?

Nejméně problematickou personou byl profesor z pražské právnické fakulty Jan Wintr, kterého senátoři znali jako tajemníka komise pro ústavu v Poslanecké sněmovně nebo jako zkušeného komentátora ústavně-právních otázek pro média. Nejistota panovala ohledně dvou zbylých nominací, Josefa Baxy a Daniely Zemanové. Důvody, proč tato dvě všeobecně respektovaná jména nedoporučil ústavně-právní výbor v čele s předsedou Tomášem Goláněm (ODS), nebyly úplně srozumitelné. Někteří senátoři Zemanové vyčítali, že nemá titul JUDr., jiným vadilo, že Baxa i Zemanová se orientovali v části své kariéry na správní soudnictví (byť to má k ústavnímu právu nejblíže). Goláň prohlásil, že nepodpoří Danielu Zemanovou určitě a možná ani Josefa Baxu, protože má „určité informace z české justice“. Jejich podobu ale poté odmítl konkretizovat. Stanovisko ústavně-právního výboru o týden později zpochybnil výbor pro lidská práva, který Zemanovou a Baxu na Ústavní soud doporučil.