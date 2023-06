Spolu, nebo sami?

Nápad na spojení sil v koalici Spolu, který je předloni dovedl k volebnímu vítězství, představuje od té doby jasnou strategii triumvirátu ODS, lidovců a TOP 09 v tuzemském politickém soutěžení. Prakticky jednohlasná podpora projektu pro domácí hřiště se však zatím nepromítla do chuti kandidovat společně také v blížících se volbách do Evropského parlamentu. Špičky tří stran o tom několik týdnů vedou debatu a váhání je logické: vztah k Evropské unii je jednou z hlavních agend, kde se stranické programy aktérů vládní koalice míjejí. Přesto se lídři Spolu rozhodli společně se svými stranickými kolegy – z iniciativy KDU-ČSL, která úvodní schůzku svolala – dát na stůl rébus, zda spolu, či samostatně. Do evropských voleb zbývá rok.

Kroužky a frakce