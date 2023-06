Až to bude naše věc

Vládními politiky sestavená komise, která může konkurentům zakázat stát se ministrem či premiérem, a k tomu se ještě dostat ke spoustě jejich citlivých údajů? To zní jako sen strany, kterou čekají na podzim volby a za žádnou cenu nechce ztratit moc. Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) si ho splnila. Komise zkoumající „ruský vliv v Polsku v letech 2007–2022“ všechno tohle může provést – a pracovat začne brzy.

Zákonu, který ji podle vládního návrhu zřídil, se přezdívá lex Tusk, podle expremiéra a nyní šéfa opozice Donalda Tuska. Jediný vážný opoziční adept na premiérské křeslo vládl osm let, za tu dobu jednal s Ruskem mnohokrát. Všichni předpokládají, že komisaři si ho vyberou jako jeden z prvních objektů svého zájmu. A něco, co se dá vyložit jako vlastizrádné podlehnutí ruským vlivům, už se najde. Proti verdiktu se lze odvolat k soudu, ale to se potáhne a komisní trest bude mezitím platit. Ve volbách bude mít opozice utrum.