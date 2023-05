Postavit se systému

Obchodník s topivem Bill Furlong žije v polovině osmdesátých let minulého století poklidný život v malém irském městě. Má ženu, pět dcer a vcelku prosperující byznys. Místní klášter a další církevní instituce jsou důležitou položkou na seznamu jeho zákazníků – a stejně jako pro ostatní obyvatele městečka také nezpochybnitelnou autoritou, do jejíchž aktivit není radno strkat nos. Přesto přesně to však soucitný Furlong udělá poté, co náhodou v klášteře objeví zuboženou dívku, která se shání po svém dítěti. Což ho přiměje k reflexi vlastního osudu (narodil se nezletilé svobodné matce) a také k aktu nebývalé odvahy. V novele irské autorky Claire Keegan jde o nechvalně proslulé Magdaleniny prádelny, v nichž církev věznila, otrockou prací a nuznými životními podmínkami týrala „padlé ženy“, jimž zároveň proti jejich vůli odebírala děti. Faktů o tom, jak prádelny a s nimi spojené azylové domy ve skutečnosti fungovaly, kolik žen a s jakými následky jimi prošlo a jak jejich odhalení otřáslo veřejností, nicméně kniha příliš nepřináší; v tomto smyslu funguje text jako pobídka k dalšímu studiu. Keegan skrze útlý, uměřeně psaný, přitom silný příběh, který byl loni nominován na Man Bookerovu cenu, nabízí něco jiného a podstatného. Ponor do irské společnosti dávno před odhalením temné podstaty prádelen, zprávu o vlivu církve a o tom, jak riskantní bylo se její absolutní moci postavit. Nakonec se však někdo takový najde. Knihou se vine řada symbolů, které jí dodávají obecnější platnost. A patří k nim i titulní „taková maličkost“. Základní křesťanský skutek tu neučiní instituce, která to má v „popisu“ práce, ale v čase Vánoc ho udělá obyčejný člověk, který se postaví proti krutosti systému i lhostejnosti okolí.

Claire Keeganová: Takové maličkosti

Přeložila Hana Ulmanová. Prostor, 112 stran