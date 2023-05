Taky jste se nedostali na gympl?

Srovnáváme se doma s neúspěchem v prvním kole přijímacích zkoušek na gymnázium. Podobných rodin jsou tisíce a díky rekordnímu počtu deváťáků bojují jako o život. Je to chaos a sprint současně, to vše s pocitem, že vám ujíždí vlak, protože jestli byla deváťákova šance na přijetí v prvním kole malá, ve druhém se zdá ještě menší.

Je to na obžalobu krajů, respektive státu. Nejde jen o to, že by se děti nedostaly na gymnázia, ale přeplněno je alespoň v Praze na všech typech středních škol.