Na vlastní pěst

Cestou do Pezinku je silnice obehnána politickými billboardy, Slovensko se chystá na předčasné volby. Populisticko-národovecká strana Smer bývalého premiéra Roberta Fica slibuje zkušenosti, stabilitu a konec chaosu, soupeř z opačného konce názorů na svět, Progresivní Slovensko, zase důstojnou budoucnost pro všechny. Před Specializovaným trestním soudem v Pezinku na podobu své budoucnosti a důstojné vyústění bolesti ve spravedlnost čekají rodiče zavražděného novináře Jána Kuciaka a matka a bratr jeho zavražděné snoubenky Martiny Kušnírové. Najatí vrazi, kteří zastřelili jejich děti a sourozence v domě ve městě Veľká Mača v únoru před pěti lety, jsou už třetí rok odsouzeni a odpykávají si trest za mřížemi. Jeden střílel, druhý řídil, třetí zprostředkoval kontakt a objednávku na likvidaci novináře za jeho investigativní články.

To, na co Slovensko spolu s příbuznými mrtvých mladých lidí u soudu minulý pátek odpoledne čekalo, je trest pro člověka, který si vraždu novináře Jána vymyslel, objednal a zaplatil. Až tam předchozí rozsudek pezinského soudu nedosáhl – zastavil se v patře „najaté ruce“, do patra „mozek a plátce“ nedošel. Nadřízený Nejvyšší soud polovičatý rozsudek silně zkritizoval pro špatné hodnocení důkazů a pezinskému soudu vrátil. Teď, pět let a tři měsíce po vraždách, přichází den očekávané nápravy spravedlnosti.