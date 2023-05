Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

V rezervaci velkých kopytníků na místě někdejšího prostoru ruských okupačních vojsk v Milovicích u Nymburka se narodili první dva potomci zpětně šlechtěných praturů. Slunečné počasí vystřídaly deště. Uplynulo 78 let od chvíle, kdy na evropském kontinentu skončila druhá světová válka a prezident republiky Petr Pavel spolu s dalšími vysokými představiteli státu uctil na pražském Vítkově její oběti. Generace tehdejších sovětských vojáků nenese odpovědnost za to, čím je dnešní Rusko, řekl při té příležitosti Petr Pavel a přirovnal tehdejší Hitlerovy výboje k současné ruské agresi proti Ukrajině. Jsem hrdý na to, že Česká republika od prvních dní války Ukrajinu velice intenzivně podporuje, dodal ještě prezident. Zemřela Petruška Šustrová. Kabinet Petra Fialy představil balík vládních úspor, zvýšených daní a seškrtaných dotací, které by všechny dohromady měly do budoucna snížit hrozivě rostoucí schodek státního rozpočtu. V Brně koncertoval Kronos Quartet. Vyšlo najevo, že v uzenářských továrnách patřících bývalému premiérovi Andreji Babišovi přimíchávají do salámů barvivo ze sušeného hmyzu. Za vraždu svého učitele, jehož kvůli příliš přísnému známkování rozsekal přímo ve škole přinesenou mačetou, dostal student odborného učiliště v pražské Michli Jaroslav Řehák u Vrchního soudu v Praze 14 let vězení a povinnou ambulantní léčbu. Teď nám skončila lhůta pro termínované vklady a nepočítáme s jejich obnovou; peníze převedeme jinam, potvrdil majitel plastikářské firmy Isolit-Bravo a jeden z nejbohatších zdejších občanů Kvido Štěpánek svůj avizovaný plán odejít z Raiffeisenbank na protest proti tomu, že tato Rakušany vlastněná banka zůstává i po loňském přepadení Ukrajiny v Rusku, kde nyní patří mezi desítku systémově nejdůležitějších bank pracujících pro tamní režim. Pád stromu zabil kolemjedoucího cyklistu na silnici v Chrasti u Chrudimi. Kvůli kouři vycházejícímu z jednoho vagonu muselo být na Smíchovském nádraží v Praze evakuováno všech 300 pasažérů rychlíku Bohumín–Františkovy Lázně. Premiér Petr Fiala požádal ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby jeho úřad přehodnotil návrh Státní zemědělské a potravinářské inspekce na zákaz prodeje léčivého a hojivého kanabinoidu CBD. Já si osobně myslím, že na svobodě již nebudou nebezpeční, ale problémem je ten morální aspekt: je za nimi jeden zničený život, ta dívka má za sebou už sto operačních zákroků a je jasné, že do konce života nebude mít v pořádku své zdraví – slabinou systému je, že nemůžeme přihlížet k tomu, za co byli odsouzeni, komentoval státní zástupce Tomáš Horák rozhodnutí šumperského soudu propustit po čtrnácti letech z vězení na sedmiletou podmínku dva muže, kteří v roce 2009 ve Vítkově u Opavy zapálili domek romské rodiny a v nastalém požáru utrpěla těžké popáleniny na 80 procentech těla tehdy dvouletá Natálka Siváková. V Česku se objevil pátý letošní případ záškrtu. Česká pobočka organizace Greenpeace vyzvala ministerstvo zemědělství, aby zastavilo kácení veškerých zdejších lesů a stromů starších 120 let a státní podnik Lesy České republiky označil návrh ekologických aktivistů za „nezodpovědný a neodborný“. Pražské Letiště Václava Havla upozornilo cestující, že pro plné zvládnutí očekávaného letního návalu se mu stále nedaří sehnat dostatek personálu.

