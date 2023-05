Nepřivolat si včas sanitku 

Když jsem před lety začínala práci v oblasti mezinárodního veřejného zdraví, nebylo mi jasné, proč se část populace vyhýbá lékařským zařízením, i když pravděpodobně potřebuje pomoc. A to i v situacích, kdy je zdravotní péče dostupná a kvalifikovaná. Faktorem může být třeba strach ze špatných zpráv, neochota dlouho čekat a strach z komunikace se zdravotnickým personálem. Teď když mám děti, chápu celou škálu důvodů.

Pokaždé když je musím vzít k českému doktorovi, kterého neznám, nebo nedej bože do nemocnice, vyčkávám příliš dlouho, protože chci je i sebe ušetřit slovního výprasku a ponižování, které český zdravotnický personál pohotově servíruje společně se špičkovou lékařskou péčí. Máte děti, co nekomunikují předpisově? Co neposedí v klidu, bojí se, nebo dokonce takzvaně hysterčí? „No, ty bys zasloužil! Styď se! Tohle zvládne každé mimino. Jseš normální?“