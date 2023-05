Německo se připravuje na možný hororový scénář s Trumpem

Před americkými volbami v roce 2016 měla německá politická scéna v podstatě zcela jasno: vyhraje Hillary Clinton. Když namísto ní do Bílého domu nastoupil Donald Trump, tak v jeho okolí neměla německá vláda žádné blízké kontakty.

Trump vnímal kancléřku Angelu Merkel od počátku jako svůj protipól a z Německa, které na světové scéně reprezentovalo opak jeho nacionalismu a populismu, si udělal oblíbený terč. Strefoval se do německé ochrany klimatu, vstřícnosti k uprchlíkům, exportu aut, sázky na mezinárodní spolupráci. Někdy přitom trefně poukázal na německé pokrytectví: kritizoval, jak Němci nechtějí platit za svou obranu a spoléhají na Američany, a zároveň se bezstarostně vydali do závislosti na ruských surovinách a posílají za ně miliardy eur do kasy Kremlu.