Snyderovi v patách

V krátkých kalhotách, polobotkách a s ošlehanou tváří vypadá muž na peroně pražského Smíchovského nádraží jako vysloužilý skautský vedoucí, který se chystá strávit horký den na Berounce. Výletníkem je americký básník Gary Snyder, host letošního Festivalu spisovatelů Praha. Pět dní prožil v kolotoči diskusí, přednášek, veřejných čtení, autogramiád a rozhovorů, a tak poprosil zdejší přátele, ať mu naplánují výlet do přírody. A pozvou, koho mají chuť. Na nádraží skřípou brzdy vlaku, asi třicetičlenná výprava se souká do vagonu a vyráží směr Beroun.

Vyjet si na výlet do přírody s Garym Snyderem není jen tak. Od časů Henryho Davida Thoreaua nenajdete ve světové literatuře a filozofii mnoho dalších autorů, kteří by vztah člověka k přírodě vystihli tak vrstevnatě, šaramantně a přitom s oslnivou informovaností. Snyder k tomu má hned několikerou průpravu. Kamarád Jacka Kerouaca a Allena Ginsberga, který prožil horečku beat generation i květinové éry, vystudovaný sinolog a znalec asijských kultur, praktikující buddhista, jenž strávil přes deset let v japonských zenových chrámech, muž, který prochodil americké a asijské hory a usadil se ve srubu v kalifornské Sieře Nevadě – všechny tyto zkušenosti přetavil do esejů a poezie.