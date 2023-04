Proč ženy zabíjejí? Na tu otázku se pokouší odpovědět v pořadí už druhá minisérie o americké vražedkyni Candy Montgomery, s názvem Láska a smrt, který vyšel 27. dubna na platformě HBO. Minisérie čerpá ze skutečného případu, kdy před soudem obžalovaná vypověděla, že svou sokyni v lásce nezavraždila, ale zabila v sebeobraně – zasadila jí jednačtyřicet ran sekerou. Porota ji později zprostila viny. Co se doopravdy stalo onu noc, se nikdo nikdy nedozvěděl, ale zbrusu nový seriál se strhující Elizabeth Olsen v hlavní roli se událost pokouší rekonstruovat, stejně jako se o to pokusil předešlá minisérie Candy: Smrt v Texasu (Hulu, 2022).

Kriminální příběhy podle skutečných událostí neztrácejí na popularitě a v posledních letech se tvůrci pokoušejí o čím dál tím inovativnější způsoby vypravování, ať už se jedná o seriál Ve jménu nebes (Hulu, 2022), mnohovrstevnatý portrét dvojnásobné vraždy v mormonské komunitě, experimentální minisérii o dvojici excentrických vrahů Zahradníci (HBO, 2021) či naturalistickou sondu do mysli sériového vraha, jako například kontroverzní seriál Monstrum – Příběh Jeffreyho Dahmera (Netflix, 2022). Spíše než samotným činům se seriály věnují okolnostem vražd a soustředí se na psychologickou kresbu nejen obětí, ale i pachatelů, jejichž činy neospravedlňují, ale vysvětlují. Kromě motivů prezentují true crime seriály i důsledky. A stejné je to v případě seriálu Láska a smrt. Proč Candy Montgomery vraždila? A co na to Amerika?