Drahé české potraviny v šesti zastaveních

Může jít o přechodnou jarní vlnu, ale třeba ne. Ceny, za které zdejší farmáři posílají své výrobky dále na trh, v březnu klesly. A to podruhé v řadě – alespoň z dat Českého statistického úřadu, který jediný má na tomto poli ucelený přehled, to tak vypadá.

Tuna pšenice se loni v létě prodávala skoro za devět tisíc korun. Teď poprvé za rok zlevnila na předválečnou úroveň pod sedm tisíc. Po menších krůčcích jdou dolů ceny mléka nebo jablek.

V souhrnu za celou produkci zemědělci od ledna zlevnili o čtyři procenta. Není to moc, pro vynervované spotřebitele je to ale možný začátek zvratu vyhlíženého už od covidu. A jistě by ho uvítala i Fialova vláda, která má podle čerstvého průzkumu CVVM nejhorší hodnocení za posledních deset let – a z odpovědí respondentů je znát, že padající popularita souvisí v první řadě s ekonomickou situací a inflací.

Půjdou ceny ještě výš? Dá se proti tomu něco dělat? Anebo teď, jak signalizují data od zemědělců, potraviny možná o něco zlevní kvůli vyčerpání kupní síly a odeznění některých nákladových šoků? A co ceny potravin vlastně dostalo tam, kde jsou – skoro o 40 procent nad někdejší předcovidový normál?

1. Drahé energie, zavřená Ukrajina

Kdo nalistuje rok staré zprávy, zjistí, že cenový skok u potravin zas tak velkým překvapením není. O všem se loni mluvilo – nejdřív kvůli zastavení obchodu s ukrajinskou a ruskou úrodou, pak kvůli růstu cen energií, bez kterých nelze potraviny vyrobit.

Zdeněk Jahoda, zakladatel české potravinářské značky Emco, mluvil loni na jaře o zdražení svých cereálií a tyčinek v rozmezí pěti až deseti procent. Nakonec zvedl ceny o pětinu. Firmy jako Emco nemohou podle Jahody při nakupování surovin příliš taktizovat a čekat na slevu, jinak riskují, že nakonec neseženou nic a nebudou mít z čeho vyrábět. „Takže se uzavírají dlouhodobé, zpravidla roční kontrakty po sklizni na podzim. A na podzim 2022 byly ceny na trhu nejvyšší. Včetně cen energií, zastropování cen vládou pořád nebylo potvrzené,“ říká Jahoda ve vzpomínce na dobu, kdy nakupoval mouku, oleje, cukr a elektřinu na letošní rok.

Kdyby Emco chtělo udržet dřívější zisky, muselo by podle Jahody zdražit ještě víc. Část zvýšených nákladů ale firma vzala na sebe a letošní výdělky snížila na polovinu. Zpět k normálu se chce dopracovat dvěma cestami – úsporami nákladů, kde Jahoda spoléhá na lepší ceny letos na podzim, a zvyšováním cen v zahraničí, tak aby si Emco vynahradilo to, o co jako exportér poslední dobou přichází následkem posilování koruny.

2. Agrokomplexy a slabá konkurence

Ne všem ale zisky klesají. České zemědělství jako celek – podle čísel zveřejněných samotným Zemědělským svazem ČR – loni vydělalo 22 miliard korun. Oproti předloňským devíti miliardám je to zarážející skok, skoro o 150 procent. Svaz skok vysvětluje šťastnou shodou okolností, kdy plodiny vypěstované z velké míry ještě za nižší předválečné náklady šlo najednou dobře prodat. A upozorňuje, že letos už se situace otočí, protože zemědělce doženou dražší osiva a hnojiva.