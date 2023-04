Na podporu Evana Gershkoviche

Americký reportér listu The Wall Street Journal Evan Gershkovich je jak známo v ruském vězení, protože je stíhán za údajnou špionáž. Protestují proti tomu novinářské organizace, intelektuálové a politici. Všem je jasné, že ruský režim si vybral represi novináře coby prostředek své propagandy. Chce dát najevo, že se nezastaví před ničím, a zároveň zastrašit nezávislý tisk.

Evan se před pár dny objevil u soudu a mnohé zaskočil, že se tvářil sebevědomě a lehce se pousmál do kamery. Reportér listu The Washington Post Jason Rezaian, který byl v roce 2014 zadržen v Íránu na základě stejně smyšleného obvinění a ve vězení strávil 544 dní, označil úsměv svého kolegy za klíčový. „Nejvíc mě zaujal ten vzdor,“ řekl Rezaian časopisu The Atlantic. „Ví, že neudělal nic špatného.“ Vysvětlil také, co asi nyní Gershkovich zažívá. Nejdříve zmatek, nepochopení, proč se to děje, pak naději, že se vše rychle vysvětlí, a následuje strach, že se tak nestane. Vězni jsou dáváni na samotku, aby se jejich obavy ještě umocnily. „Je navržena tak, aby z vás udělala malé, vystrašené a poddajné zvíře,“ řekl pro The Atlantic Rezaian.

Na otázku, co mu pomáhalo udržet si naději, odpověděl, že kontakt s lidmi mimo vězení. „Jakékoli spojení se svobodným světem je jako kyslík.“ Proto doporučuje širší veřejnosti, pokud chce Evanovi pomoci, ať mu napíše na [email protected] Jeho přátelé dopisy přeloží do ruštiny, aby prošly kontrolou, a on si je pak přečte.

Učinili jsme tak před třemi týdny i my. A minulý týden nám přišla odpověď: „Moc děkujeme za napsání a omlouváme se, že nám trvalo tak dlouho, než jsme vám odpověděli! Byli jsme zavaleni dopisy, což je úžasná věc. Dopis od vás a vašeho časopisu byl Evanovi již dávno odeslán a je možné, že se k němu již dostal. Děkujeme!“

Pokud můžete, rozhodně neváhejte mu napsat také.

----

Závěrem ještě domácí informace. Máme radost, že na Novinářskou cenu byli nominováni Ondřej Kundra a Tomáš Brolík za reportáž Cesta před boží i pozemský soud. A Petr Třešňák za text Kdo zabil Dorotu Š.: Český stát potichu týrá své nejzranitelnější občany. Petr má nominace hned dvě. Jednu v kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek a druhou ve skupině Česko-slovenská cena veřejnosti, kde můžete hlasovat i vy: https://hlasovani.novinarskacena.cz. A potěšilo nás, že tvůrci Zenu Žen Lela Geislerová a Martin Mach Ondřej získali za tento strip Magnesii Literu.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor