Kultura/mix

Představením s pořadovým číslem 13 981 skončila minulý týden na Broadwayi rekordní šňůra uvedení muzikálu Fantom opery . Dílo Andrewa Lloyda Webbera, který se na derniéře osobně poklonil, se hrálo nepřetržitě pětatřicet let. Důvodem konce je podle deníku The New York Times inflace a méně turistů kvůli pandemickým omezením. Muzikál vidělo dvacet milionů diváků a utržil 1,3 miliardy dolarů (celosvětově pak šest miliard). Titul nejdéle běžící inscenace na Broadwayi teď přebírá muzikál Chicago, který se hraje od roku 1996.

