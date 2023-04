Daňová bitva začíná

Koncem dubna se hlavní političtí soupeři té doby, opoziční občanští demokraté a vládnoucí demokraté sociální, chystali na volby, konané za víc než rok. Jedním z taháků kampaně let 2005 a 2006 byly: daně. Obě strany je chtěly snížit, a každá z nich se snažila přesvědčit voliče, že právě ona jim je sníží víc. Odvěké občanské stížnosti, které Respekt tehdy popsal slovy „zřejmě jen málokoho potěší pohled do kolonky daně na výplatní pásce. Každého totiž napadne, že by měly být mnohem nižší“, se měly přetavit se ve skutečnou daňovou změnu.

Vládní socialisté přišli s návrhem svého tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky (později opozičního lídra a poté premiéra) snížit daně všem lidem, kteří brali méně než 35 tisíc korun měsíčně. Tedy více než 90 procentům obyvatel země. ČSSD chtěla snížit sazby a změnit odečitatelné položky. „Návrh je pečlivě vypočítán tak, aby byl pro většinu lidí výhodnější než konkurenční projekt ODS. Že chtějí opozici přebrat její hlavní volební tahák, dokazuje i materiál, který ministr Sobotka rozeslal spolu se svým návrhem novinářům. Podle něj by bylo snížení daní podle ODS výhodné hlavně pro poplatníky s vysokými příjmy. Jako příklad uvádí, že zatímco na návrhu ČSSD by vydělali dělník, učitelka a lékař, úpravy občanských demokratů by prospěly poslancům, manažerům a bankéřům,“ psal Respekt.