Čekání na ukrajinskou ofenzivu

Kdy začne? A jak bude vypadat? To je nejčastější otázka, která padá v souvislosti s dlouho ohlašovanou ukrajinskou ofenzivou proti ruským okupačním silám. Očekávání je o to větší, že Rusko se svým vlastním hlasitě oznamovaným útokem zcela zjevně neuspělo , vojenská situace na východě Ukrajiny zůstává již několik měsíců v podstatě zamrzlá a eventuální ukrajinský úspěch by mohl mít na další vývoj války velký, či rozhodující dopad. Vojenští analytici mluví o tom, že Kyjev si na pokus o něj připravuje dvanáct bojových brigád, každá by měla čítat pět tisíc mužů.

Devět z brigád mají na co nejefektivnější nasazení ve válce cvičit Spojené státy, zbytek jiné státy NATO. Její generální tajemník Jens Stoltenberg minulý týden navštívil Kyjev, kde jednal s politickým vedením země. „Aktuálně je hlavním cílem spojenců zajistit, aby Ukrajina zvítězila,“ řekl na místě. Z uniklých dokumentů amerického ministerstva obrany vyplývá, že šest ukrajinských brigád mělo být plně akceschopných a připravených k bojům do konce března, zbytek do konce tohoto měsíce. Měly by mít k dispozici 250 tanků a 350 mechanizovaných vozidel. „Pokud je to pravda, blížíme se k začátku ukrajinské ofenzivy,“ komentoval tato čísla na svém blogu britský profesor válečných studií Lawrence Freedman. Podle něj nemusí mít očekávaná ofenziva tvář frontálního útoku proti ruským pozicím, jak si veřejnost takovou operaci nejčastěji představuje. Kyjev, domnívá se Freedman, se spíš soustředí na slabá místa v ruské obraně a na provádění nenápadných útočných sond v řadě míst tisíc kilometrů dlouhé fronty ve stejném čase, a až tam, kde ucítí, že se mu může podařit ji nějak prolomit, nasadí sílu k průlomu hlouběji do ruského týlu.