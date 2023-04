Skuteční přátelé obyčejných lidí

Brněnské Divadlo Feste uvedlo hru Falešní přátelé obyčejných lidí dle stejnojmenné předlohy rakouského esejisty Roberta Misika. Kniha i hra vstupují do roky trvající snahy městských elit porozumět vzdalující se části české společnosti. Ve hře nemá být nic menšího než záchrana demokracie, jak ji známe.

Kdo jsou ti „obyčejní lidé“? A co naopak nás ostatní činí „neobyčejnými“ v jejich očích? Podobné otázky posunuly náš vztah k této tajemné skupině až do bodu fascinace. Začínáme připomínat antropology, kteří zkoumají neznámý kmen. Kdo je jejich lídr? Jak vypadá jejich den? Co se jim honí hlavou? Co si myslí o nás? Co je pro ně podstatné? Čeho se bojí, co jim dělá radost a co je štve? Misik se pokouší tuto skupinu „přiblížit“ tím, že ukazuje vývoj života „lidí práce“ napříč 20. stoletím až k dnešním výzvám, jako jsou nízké mzdy, nejistá budoucnost celých odvětví či příliv migrace.