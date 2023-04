Co vám chybí v nominacích na Magnesii Literu?

Josef Chuchma editor webu ČT art editor webu ČT art

Rád bych v kategorii Litera za nakladatelský čin viděl minimálně v širších nominacích ediční řadu Cross- over, kterou před několika lety založilo Argo a přináší v ní překladové práce o civilizačním vývoji a aktuálním stavu světa. Momentálně je Crossover u svazku č. 15. Nic třeba proti titulu Všeobecná deklarace lidských práv v povídkách, ilustracích a rozhovorech, který se v širších nominacích dané kategorie objevil, ale pod souslovím „nakladatelský čin“ si přece jen představuji něco soustavnějšího či monumentálnějšího.Dále v porotě asi hlavní kategorie celé soutěže, Litery za prózu, postrádám silnější zastoupení lidí, kteří současnou prózu kriticky soustavně sledují a své recenze a kritiky také kontinuálně na to téma publikují.V užších nominacích Litery za naučnou literaturu postrádám aspoň jeden „nehumanistický“ svazek. I když: tahle kategorie je z podstaty věci setrvale nejproblematičtější ze všech, neboť se v ní nemohou nemíchat hrušky s jablky.V neposlední řadě mezi nominanty obecně postrádám více titulů, které nevyšly ke konci minulého roku. To platí nejen pro tuhle soutěž, ale i pro výroční ankety: čím se titul objeví blíže uzávěrce dané akce, tím větší šanci má, že si ho porotce či účastník ankety všimne. Viz třeba nominace ve zmíněné Liteře za naučnou literaturu: všechny tři tituly z užší nominace vyšly v listopadu loňského roku.