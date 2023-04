Poslední bitva Donalda Trumpa?

Ve čtvrtek odpoledne se začala mezi americkými novináři šířit informace, že policie zvyšuje pohotovost v některých částech města New York. Policisté navíc dostali příkaz být neustále v uniformě a připraveni k plošnému nasazení. S otázkou, o co se jedná a co americkému velkoměstu hrozí, si nikdo příliš lámat hlavu nemusel. Všeobecně bylo jasné, že se s několikadenním zpožděním naplnila slova, která bývalý prezident Donald Trump pronesl už o pár dní dříve: „Příští týden budu možná zatčen.“ V New Yorku ve čtvrtek zasedla porota soudního okrsku na Manhattanu a hlasováním rozhodla, že na návrh žalobce Alvina Bragga oficiálně obviní 45. amerického prezidenta ze spáchání trestných činů. Amerika je jistě země neomezených možností, obvinění bývalého a možná i budoucího prezidenta je však přesto i tam velká premiéra.

Jediným prezidentem, který kdy musel nuceně navštívit policejní stanici, byl ve druhé polovině 19. století Ulysses S. Grant, který se proháněl se svým koňským spřežením po washingtonských bulvárech příliš velkou rychlostí a vyfasoval za to pokutu 20 dolarů. Jediným kandidátem, který se o prezidentský úřad (neúspěšně) ucházel z vězeňské cely, byl v roce 1920 socialistický aktivista Eugene Victor Debs odsouzený za nabádání mladých Američanů, aby ignorovali povolávací rozkazy do armády.

Donald Trump podle dostupných informací přiletí v pondělí do New Yorku ze svého sídla v Mar-a-Lago a v úterý si před soudem vyslechne obvinění. Detaily nebudou známy dříve, než si je vyslechne sám obviněný, kauza se ale bude točit okolo jeho údajné mimomanželské avantýry s pornoherečkou Stephanie Clifford, známou pod pseudonymem Stormy Daniels. Trump popírá, že by se s touto ženou nějak zapletl, soud se ale pikantními detaily jeho soukromého života zabývat nebude. Soustředí se na nudné nesrovnalosti v Trumpově papírování a účtech. Exprezidentovi, který zároveň již rozjel předvolební kampaň před prezidentskými volbami v příštím roce, přitom bude hrozit trest odnětí svobody. To je rozhodně historický okamžik s důsledky, které si Amerika teprve snaží představit. Policisté v ulicích New Yorku jsou důkazem, že s klidem zcela novou a nevyzkoušenou situaci přijímá málokdo.

Konstrukce

Podstatou případu je nešikovně provedený pokus přesvědčit pornoherečku Stormy Daniels, aby v závěru prezidentské kampaně v roce 2016 nezačala veřejně vyprávět o svém románku s prezidentským kandidátem, což měla podle všeho v úmyslu. Trump nařídil svému právníkovi a muži na špinavou práci Michaelu Cohenovi, aby jí za mlčenlivost zaplatil, a ten tak skutečně učinil. Částku 130 tisíc dolarů vyplatil ze svého a Trump mu ji později vrátil. Problém je v tom, že ji do svých účetních záznamů zanesl pod hlavičkou „právní výdaje“. Podle žalobce se jedná o pokus falšovat účetnictví, možná dokonce o snahu vyhnout se placení daní. S jistotou víme, že sám Michael Cohen všechno tohle popsal již dříve a sám už byl za účetní triky ve spolupráci s Trumpem odsouzen ke třem letům vězení.