Nanebevzetí zdrženlivé celebrity

Všechno odstartovala jedna fotka. V roce 2010 paparazzi zachytil hollywoodského herce Keanua Reevese o pauze na oběd, jak sám sedí na lavičce, v ruce napůl snědený sendvič a v očích nepřítomný pohled. Fotka se na internetu rychle změnila v mem s názvem Smutný Keanu šířící se virtuálním světem jako požár na vlně fanouškovských obav o hercův duševní stav. Události z jeho soukromí a minulosti se nově řetězily jako důkaz tragického, trpitelského osudu někdejší hvězdy Matrixu. Otec jej opustil jako malé děcko, jeho nejlepší kamarád River Phoenix se předávkoval, jeho bývalá přítelkyně zemřela při autonehodě dva roky poté, co porodila jejich mrtvou dceru. Jeho sestra onemocněla leukemií. Jeden mem tak rozpoutal záplavu výrazů lásky a podpory, zbožštění celebrity, které, jak poznamenal v roce 2011 deník The Guardian, „většinou přichází až po smrti“.

Od té doby se začíná odvíjet to, co média označují za hercovu renesanci. Reevesovi se podařilo pomalu proměnit internetovou energii „Smutného Keanua“ ve stále oblíbenější sérii akčních filmů o Johnu Wickovi – ovdovělém tragickém superzabijákovi a milujícím manželovi se zlomeným srdcem, který se vrátí z vytouženého důchodu poté, co mu rozmazlený synek ruského mafiána ukradne auto a zabije psa, jehož mu jako poslední dárek po své smrti poslala ze záhrobí jeho žena. V naplňování pomsty ale dokáže být nesmírně cool. První John Wick měl premiéru v roce 2014. Čtvrtý letos v březnu. A tržby ke 150 milionům dolarů z prvního víkendu naznačují velký hit. Úspěch filmu s nebezpečně prostinkou zápletkou, jehož tahákem jsou hlavně dlouhé akční scény, jde jednoznačně na vrub Reevesově přítomnosti.