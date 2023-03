Album týdne

Na novém albu 100 Gecs je všechno, co by člověk od této dvojice čekal. To znamená úplně všechno. Pop, punk, emo, hip hop, rap metal, ska nebo hudba ze starých videoher. Stačí si pomyslet na jakýkoli populární žánr uplynulých třiceti let, a je téměř jisté, že se nějaký útržek z něj na desce 10,000 Gecs objeví.

Průkopníci hyperpopu, všežravého žánru stvořeného pro generaci Z i šikovné marketingové nálepky pro Spotify na druhém albu prohlubují ad absurdum dohnaný nespoutaný přístup k tvorbě. Z pokleslých a laciných, často nijak respektovaných žánrů tvoří divoké kaleidoskopické koláže. Vše tu je dovoleno, žánry se střídají v řádu sekund a zrychlenost prostupuje každou skladbou, čímž 100 Gecs, kteří fungují již sedmým rokem, v mnohém předznamenali aktuální tiktokové trendy.