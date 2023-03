Zateplit fasády, rozpálit populisty

Pokud máte neodbytný pocit, že tak razantní a nečekané zvýšení cen energie jako loni v létě nechcete už nikdy zažít, pak je tu pro vás dobrá zpráva. Evropská unie zaplatí ze svého rozpočtu v příštím desetiletí částečné nebo úplné zateplení většiny rodinných domů. Někde se vymění jen okna a dveře, jinde se bude obkládat fasáda a na střechu pořizovat solární panely. Smůlu budou mít domy, u kterých by bylo zateplení těžko realizovatelné kvůli jejich stáří nebo způsobu stavby. I u těchto budov se ale možná nějaký způsob podpory, jak omezit výdej tepla, najde.

Tak vypadá jedna varianta zprávy. Je tu však ještě druhá, která zatím v českém éteru vítězí. „Pokud máte baráček z osmdesátých let, bude vás to stát statisíce,“ oznámil na tiskové konferenci místopředseda ANO Karel Havlíček. Anebo: „Eurosoudruzi nám nařizují do deseti let vyměnit okna a zateplit fasády u starých domů. My jsme se v roce 1989 zbavili socialismu s centrálním plánováním. EU nám to zavádí zpět,“ tweetoval ekonomický expert ODS Jan Skopeček.