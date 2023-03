Přelomová dohoda má ochránit divočinu světových oceánů 

Monumentální vítězství ochrany oceánů. Takto vzletnými slovy označila Laura Meller z organizace Greenpeace novou globální dohodu o ochraně oceánů, kterou na půdě OSN po více než dvaceti letech sporů uzavřelo více než dvě stě států světa. Emocím se neubránila ani šéfka shromáždění, na němž k dohodě došlo: poté co se světoví delegáti v sobotu 4. března večer v New Yorku konečně dohodli na znění dohody, zvláštní zmocněnkyně pro světové oceány Rena Lee neudržela slzy. Když ale dáme dojetí na chvíli stranou: Co vlastně nová dohoda přináší a jakou má doopravdy šanci ochránit oceány, které někdy bývají označovány za poslední skutečnou divočinu na této planetě?

Komentátoři se shodují, že jde o přelomový text, protože až dosud neexistovala žádná autorita, která by světové oceány chránila . Zatímco mořské pásmo nacházející se ve vzdálenosti do 200 námořních mil (370 kilometrů) od břehu vždy podléhá jurisdikci nejbližší přilehlé země, širé moře rozprostírající se za touto hranicí je z právního hlediska zemí nikoho. Na této obří ploše platí pouze několik dílčích smluv regulujících rybaření nebo dopravu. Ochranu rostlin a živočichů, kteří tu žijí – stejně jako mořského dna –, však dosud žádné mezinárodní dohody neřeší. „Dosavadní regulace lidské aktivity v těchto oblastech asi nejvíce připomínala Divoký západ,“ zhodnotila stávající úroveň ochrany oceánů Lisa Speer z nevládní ekologické organizace Natural Resources Defense Council v rozhovoru pro deník The New York Times.