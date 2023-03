Tenkrát na začátku

Měl to být hezký výlet po střední Evropě, skončil ale předčasně na infekčním oddělení v pražské Nemocnici Na Bulovce. Dvě dívky – Američanka a Ekvádorka studující v Miláně – se na konci února vydaly nejdříve do Vídně, kde přistály letadlem a ubytovaly se tu v hotelu. Když si město prohlédly, odjely autobusem FlixBus do Budapešti a poté se stejnou společností do Brna, kde už měly přes aplikaci Airbnb pronajatý byt.

Už po cestě se ale dívky necítily dobře a vzhledem k epidemii v Itálii se raději chtěly nechat v Brně vyšetřit. Neměly však při výběru šťastnou ruku – dorazily do Úrazové nemocnice, kde se infekce netestují, a když je sestra poslala taxíkem jinam, další putování po cizím městě už vzdaly. Šly si odpočinout do pronajatého bytu a v sobotu ráno nastoupily do poloprázdného autobusu RegioJet směrem do Prahy. Opět se ubytovaly přes Airbnb, poobědvaly v restauraci a navečer se taxíkem přemístily do nemocnice v Motole, kde udělaly druhý pokus nechat se otestovat. Tentokrát už je personál oblečený do ochranných roušek a brýlí přijal a po předběžném vyšetření je poslal na specializované oddělení na Bulovce.