Robert Veverka zřejmě předběhl dobu – a dostal trest

Vydavatel časopisu Legalizace Robert Veverka dostal u Krajského soudu v Ostravě definitivní, pravomocný trest – vysoké pokuty. Jazykem paragrafů byl souzen za šíření toxikomanie a podle soudu se provinil tím, že se jeho časopis zabýval účinky marihuany, její schopností léčit a psal o jejím pěstování, tím mohl ponouknout spoluobčany k užívání konopí. První soudní verdikt si Robert Veverka vyslechl už v listopadu 2021, tehdy odešel od soudu s podmínečným odnětím svobody na jeden rok se zkušební dobou na dva a půl roku. Odvolací soud minulý týden trest zmírnil: odnětí svobody změnil na peněžitý trest 150 tisíc korun pro šéfredaktora Veverku a dalších 100 tisíc pro jeho časopis (vydavatelem je však výhradně Robert Veverka, a souhrnně musí tedy zaplatit čtvrt milionu korun).

Případ trestu pro časopis a jeho šéfredaktora začal zátahem na Krnovsku před pěti lety. Tehdy tam policie zajistila 38 rostlin marihuany u pěstitele, který se vymlouval na to, že semínka nasbíral z reklamních sáčků přiložených u časopisu Legalizace – vydavatel přikládal v rámci inzerce k časopisu rozličné předměty jako dárky čtenářům a vždy přibližně dvakrát za rok bylo tím předmětem semínko marihuany, dvakrát za celé roky byla přiložena semínka dvě. Vlastnit semínko sice trestné není, ale krnovský pěstitel v úzkých sdělil policii, že se o tom, jak ze semínek vypěstovat rostlinu, dočetl také v Legalizaci. U soudu se později ukázalo, že je zkušeným uživatelem (konopí pěstoval na léčbu alergií a kožních potíží a jeho trestní stíhání bylo zastaveno). Policie ale v mezičase prohledala 60 vydání časopisu z let 2010–2020, a jak plyne z obžaloby, nalezla v nich celkem „200 protiprávních prvků“. Jaké přesně to jsou, to zatím z rozsudku není známo, čeká se na písemné vyhotovení – a první instance je přesně nepojmenovala. V souhrnu lze říct, že soud opírá rozsudek o mix informací obsažených v časopise, jehož hlavním účelem je argumentace pro legalizaci konopí, spolu s přiloženými semínky a inzercí zahradnických a pěstitelských potřeb.