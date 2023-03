Celý minulý týden v Poslanecké sněmovně probíhal souboj o to, zda Fialova vláda prosadí jednorázové snížení valorizace důchodů. Ve snaze překonat obstrukce ze strany ANO a SPD koalice vyhlásila skrz šéfku sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) na měsíc stav legislativní nouze, pomocí něhož může návrh zákona rychleji schválit. Experti od začátku varují před rizikem, že expresní postup je na hraně ústavnosti, opozice ho chce napadnout u Ústavního soudu (ÚS). Co by to znamenalo?

Stav legislativní nouze je možné vyhlásit pouze za mimořádných okolností. Fialův kabinet v tomto případě argumentuje „značnými hospodářskými škodami“ – plné zvýšení důchodů by zvedlo už tak vysoký rozpočtový deficit v letošním roce a zvýšilo by základnu pro výpočet důchodů v dalších letech. Podle expertů na ústavní právo je problém v tom, že v případě díry v rozpočtu nejde o mimořádnou a neočekávanou okolnost, které se nedalo zabránit jinak než na poslední chvíli.