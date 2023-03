Knižní tipy

Specifické bojové umění feminismu

Ne jako pevný ideologický směr, dokonce ani ne jako vlny přicházející jedna po druhé, ale jako divoký, řinoucí se a vůbec ne jednolitý proud, do něhož přitéká řada ramen a zároveň se rozlévá do mnoha různých toků. Tak líčí feminismus – respektive feminismy – britská historička se zaměřením na gender Lucy Delap ve své knize z roku 2020. Důraz na množné číslo je podstatný. Jak ve snaze zbavit feminismus karikujících stereotypů, tak v nutnosti otřást přesvědčením, že vše podstatné se odehrávalo na Západě, vynáší Delap na světlo mnoho důležitých osobností asijského, afrického i jihoamerického feminismu. Ačkoli se věnuje výrazným figurám emancipačního boje, spíše než jejich individuální osudy autorku zajímá to, jak světem cestovaly jejich Sny, Myšlenky a Pocit (jak znějí nýá některých z kapitol). A také to, jak se tyto ideje v průběhu uplynulých tří set let předávaly z generace na generaci. Delap v poutavém vyprávění ukazuje feminismus jako taktiku boje za svobodu a rovnost – jako specifické bojové umění, které vždy reaguje na konkrétní místní nespravedlnosti a snaží se načerpat sílu z veškerého dostupného dobového poznání, aby je odstranilo. Pavel Turek