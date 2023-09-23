Studená válka

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26. 9. 1983
USA a Rusko přestávají být jedinými jadernými velmocemi na světě
Porazit Američany, dobýt část Francie – to byly některé úkoly československé armády ve válce se Západem. Její ztráty měly dosáhnout až sedmdesáti procent.
Američané zapomněli, jak nebezpečné jsou i dnes jaderné zbraně
Osvoboditel, chaotik, oblíbenec Moskvy – příběh konžského premiéra Lumumby a jeho země
Zdá se, že dnešním diktátorům a zločincům všechno prochází. Změníme to, když najdeme nový velký příběh o našem světě.
Co ukázal bojkot olympijských her v Moskvě roku 1980 a v Los Angeles o čtyři roky později
Můžeme soupeřit s Čínou a zároveň zachránit planetu?
Ve věku 89 let zemřel kronikář studené války a lidských slabostí John le Carré