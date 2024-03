Jak a kdy začali muži dominovat

Víme, že to nevíme. Přesněji – nevíme to s jistotou. Mezery ve znalostech existují v nejrůznějších oborech – a jedna obzvlášť velká vězí ve studiu toho, jak se stalo, že v lidských společenstvích začali dominovat muži a nadvládu si udrželi celá milénia. A to napříč různými kulturami. Teorií je mnoho, jsou různě seriózní a s nejnovějšími vědeckými poznatky se dále proměňují. Britská vědecká novinářka a spisovatelka Angela Saini například ve své nejnovější knize The Patriarchs: The Origins of Inequality (Patriarchové: Jak vznikla nerovnost) naznačuje, že nad řadou dosud respektovaných hypotéz se stahují mraky. Také u tohoto tématu totiž platí, že lidská zkušenost je obvykle mnohem pestřejší, než si dokážeme představit.

Síla, agresivita – nebo něco jiného?