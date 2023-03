V březnu 2021 oznámili Ondřej a Katarína Vlčkovi vznik Nadace rodiny Vlčkových. Do nadace tehdy vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun a rozhodli se ji zaměřit na jedno konkrétní téma: pomoc dětem s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. K tomu koupili zchátralou usedlost Cibulka, jejíž historie sahá do 14. století, ale v posledních letech kvůli svému stavu spěla k zániku. Tu plánují do roku 2026 zrekonstruovat a vybudovat v ní středisko dětské paliativní péče.

Od chvíle, kdy jste založili Nadaci rodiny Vlčkových, uplynuly přesně dva roky. Téma je komplikované a pro někoho i velmi tíživé: dětská paliativní péče. Jste teď tam, kde jste chtěli být?