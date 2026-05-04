Sociologie
27 článků
3 minuty
Nic nového pod sluncem
Bianca Bellová9. 6. 2024
Speciál23 minut
Dělnická třída je dnes často zesměšňovaná
Petr Horký17. 9. 2023
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3 minuty
Hlas, který bude slyšet
Jan Krajhanzl4. 2. 2023
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Civilizace10 minut
Láska pod dohledem
Domluvené svatby jsou v Indii stále běžné, páry ale pomalu berou věci do vlastních rukou
Petra Dvořáková13. 11. 2022
Civilizace9 minut
Proč děláme věci, o kterých víme, že jich budeme litovat
Arthur C. Brooks, The Atlantic16. 10. 2022
Kontext24 minut
Co se stalo s americkým konzervatismem
A proč je stále zajímavý a nepostradatelný
David Brooks / The Atlantic13. 2. 2022