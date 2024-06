Nic nového pod sluncem

Jak naznačuje řada alarmujících zdrojů a koneckonců i naše každodenní zkušenost, něco se děje s duševním zdravím mladých lidí. Existuje sociologický fenomén zvaný U křivka štěstí, definující životní spokojenost lidí v různých věkových kategoriích. Metrika zahrnuje celou řadu faktorů, včetně životní a finanční spokojenosti a štěstí. U křivka, protože s věkem klesá a v nejnižším bodě se nachází ve věku kolem padesáti let, kde jsou udávané nejvyšší hodnoty stresu, obav a depresí. Poté se křivka zase začne zvedat. Tento tvar je přibližně stejný ve 146 sledovaných zemích v období 1973–2017. Respektive byl, někdy od roku 2017 začíná dramaticky měnit tvar.

Dle výsledků dotazování začaly ukazatele duševní pohody mladých dospělých (18–25 let) někdy v té době (ale náznaky existovaly už v roce 2014) prudce klesat, a to zejména u mladých žen. U těch také narůstá do té doby stabilní míra sebevražednosti – ta je teď u nich na historicky nejvyšší úrovni –, sebepoškozování, úzkosti a deprese.