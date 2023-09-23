Sexismus
11 článků
Téma14 minut
Nikdo není neviditelný
Miřenka Čechová
Kateřina Mázdrová25. 9. 2022
Téma17 minut
Chimamanda Ngozi Adichie: Neznalost je příležitost
Tomáš Lindner, Silvie Lauder25. 9. 2022
↓ INZERCE
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Denní menu2 minuty
Sexismus vůči mužům neubírá na vážnosti
Silvie Lauder22. 8. 2016
Rozhovor6 minut
Sexismus v reklamě škodí ženám i mužům
Nesehnutí založilo web, na kterém lidé mohou vyjádřit nesouhlas s reklamou firmě i úřadům
Pavlína Kindlová15. 9. 2015