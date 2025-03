Zákaz nášlapných min zvýhodňuje Rusko. Musíme ho zastrašit za každou cenu

Je velmi důležité, že se naše vláda spolu s dalšími pobaltskými státy a Polskem rozhodla od úmluvy odstoupit. Je to velmi důležitý krok. Dává nám více svobody udělat všechno, co je nutné, abychom odstrašili Rusko. Bude o tom ještě nejpozději v květnu hlasovat náš parlament. Ale jsme první země, od podepsání této dohody v roce 1997, která z ní vystupuje. Ukrajina z dohody nemohla odstoupit, protože podle pravidel úmluvy to během probíhajícího konfliktu nejde. Ale právě její zkušenost s ruskou agresí nám jasně ukazuje, že miny bohužel hrají ve válce klíčovou roli. Rusko úmluvu nikdy nepodepsalo, takže dohoda by svazovala ruce jen nám.