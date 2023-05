Zákaz ani úplná liberalizace nefungují. Regulace je pro konopí jediná cesta

Ministerstvo zemědělství přišlo koncem dubna s informací, že hodlá zakázat konopné produkty obsahující kanabidiol CBD. Krok odůvodňuje nařízením EU o „nových potravinách“. Podle něj mají být stažené z trhu potraviny, které nebyly významně konzumovány před rokem 1997, kdy se podobné opatření zavádělo naposledy, tedy například i konopné produkty s CBD. A než na něj budou znovu vpuštěny, musí projít kontrolou Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Zákaz připravuje v česku Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, však tvrdí, že potraviny a potravinové doplňky s obsahem CBD bezpečné a obsahují setiny až tisíciny teoreticky rizikových denních dávek. Pravdou je, že státy EU se k legislativě staví různě - a například Francie plánuje vyhlášku obejít tak, aby svůj milionový trh s CBD produkty neudusila. Navíc český stát zároveň připravuje rámec, podle kterého by nyní neregulované látky jako CBD či kratom byly pod větší kontrolou. Zákaz by tedy takovou snahu zmařil. Alespoň tak argumentuje řada expertů, mimo jiné adiktolog a jeden z autorů regulačního rámce Viktor Mravčík. „Zákaz by situaci ještě zhoršil. Poptávka po CBD produktech by zákazem nezmizela, vytvořil by se nelegální trh nebo by se nabídka upravila tak, aby zákaz obcházela,“ říká v rozhovoru.

Ministerstvo zemědělství plánuje zakázat CBD. Co je na látce podle dostupných informací natolik škodlivého, resp. nebezpečného?

Zabývám se závislostmi, psychoaktivními látkami, jejich politikou a regulací celý svůj profesní život. Aktuálně připravujeme regulaci konopí pro rekreační užití dospělými lidmi a současně regulaci kratomu a CBD jako nízkopotentního konopí s nízkou psychoaktivitou. CBD má nicméně návaznost i na problematiku potravin, ve kterých se tolik nevyznám – a diskutovaný zákaz se týká právě potravin. Potravinová legislativa EU je velmi robustní a obsáhlá a CBD naráží na to, že podle orgánů spadajících pod resort ministerstva zemědělství, které unijní legislativu řeší, není CBD dostatečně prozkoumán jako potravina. Proto je jeho využití v potravinách podle ministerstva problematické.

A podle vás je tahle látka dostatečně prozkoumána?

Je jasné, že CBD není psychoaktivní. I Světová zdravotnická organizace (WHO) a Komise pro omamné látky (CND), tedy hlavní orgán OSN, který zařazuje nové látky na seznam kontrolovaných omamných a psychotropních látek, na konci roku 2020 jasně a definitivně řekly, že CBD jako takový psychoaktivní není a neměl by být zakázán jako psychoaktivní droga. Vyskytuje se ale v různém množství v konopí - a na to se díváme z hlediska jeho psychoaktivity, respektive psychoaktivního kanabinoidu THC.

K čemu dnes lidé CBD využívají?

Asi nejčastěji se užívá na nespavost, úzkosti, neklid. To jsou nejčastější důvody, také tlumí bolest nebo pomáhá u onemocnění kůže. Je ale třeba říct, že volně dostupné CBD produkty nejsou registrovány jako léčivý přípravek a jejich užívání má charakter samoléčby, což samozřejmě nesnižuje jejich účinky. A pak je CBD také složkou konopí, které se používá pro léčbu a pro které je řada indikací. Nejčastější je léčba bolesti, k dispozici jsou i formy léčebného konopí, kde CBD je dominantní složkou. Což rovněž ukazuje na to, že CBD je účinné, a to i při samoléčbě.

Vy regulaci CBD připravujete. Co bude její podstatou?

Připravili jsme - a návrh je prakticky ve finální verzi - nový regulační rámec, do kterého by spadalo takzvané nízkopotentní konopí: v Česku jde o konopné produkty, které obsahují do jednoho procenta THC, které jsou na trh uváděny převážně pod značkou CBD. Chceme regulovat prodej CBD produktů jako tzv. psychomodulačních látek, to znamená psychoaktivních látek s nízkým rizikem zdravotních a sociálních dopadů. Náš návrh řeší vše: výrobu, prodej, omezení prodeje na specializované prodejny, řeší problematiku online prodeje, zakazuje prodej v automatech, řeší produkt a jeho kvalitu, jeho balení a značení. Musí být jasné, kolik aktivních složek obsahuje (v návrhu jsou limitovány), musí obsahovat zdravotní varování, informace pro spotřebitele, doporučené dávkování. Řeší to nejen konopí jako rostlinný materiál, ale i výrobky a extrakty z něj.