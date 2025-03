V Evropě se odehrávají zásadní změny. A její lídři vědí, že na ně musí odpovědět stejně zásadními politickými kroky

„Amerika není naším protivníkem, a to hlavně proto, že si Evropa nemůže dovolit, aby jím byla. Osmdesát let ale děláme všechno s ohledem na USA – je to svalová paměť. Po čtyři generace jsme neinvestovali a nešli do války, aniž bychom mysleli na Ameriku. Nepřijímali jsme politická rozhodnutí, neutráceli peníze ani neplánovali budoucí strategie bez Ameriky. Bude trvat hodně dlouho, než se to změní – minimálně další dvě generace,“ říká v rozhovoru šéf bruselské kanceláře Financial Times (FT) Henry Foy. V Bruselu vede tým šesti novinářů zabývajících se různými oblastmi unijní politiky. Dříve působil jako zpravodaj FT v Moskvě a byl svědkem postupného utahování práv a svobod v Rusku, ještě než Kreml podnikl invazi na Ukrajinu. „Já sám jsem se v ohrožení tehdy necítil, ale moji ruští kolegové tento luxus neměli – někteří z nich skončili ve vězení, v exilu nebo ještě hůř,“ říká v rozhovoru.