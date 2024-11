Trump u Hispánců vyhrál jako tvář amerického snu

Co vám prezidentské volby řekly o USA? Respektive co jste dosud nevěděl?

Dozvěděl jsem se, že je v USA stále poptávka pro trumpismu, která má tvář Donalda Trumpa a nikoho jiného. Je to ještě lepší výsledek než v roce 2016, tentokrát nevyhrál jen na počet volitelů, ale i na počet celkových hlasů.