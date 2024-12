TOP 10 rozhovorů Respektu roku 2024: Kurmaševa, Bargeld, Despentes, Svěrák, Peková

Čtu Respekt, vždycky nejdřív Zakariu. Tam to je, co se děje ve světě. Teď naposled formuloval, že tady je kvarteto chaosu – Rusko, Čína, Írán a Severní Korea. Tohle mě udržuje, že vím, kam se ten svět hýbe. A potom mám oblíbený pořad na Českém rozhlasu Plus, jmenuje se to Názory a argumenty. Tam je několik komentátorů, kteří se mně líbí, a ti mě udržují v obraze. Ale než večer usnu, tak si říkám: „Nemysli na všechno. Mysli jenom na to, co můžeš trochu ovlivnit, protože je tolik malérů, že by člověk nespal.“ Máte americké volby, naše volby, válku tady a válku jinde. Nebo zjistíte, že většina lidí žije v autokratických režimech. Že demokracie není norma, ke které by se všichni snažili přiblížit. A tohle se mi honí hlavou. No a potom si řeknu: „Co můžeš ovlivnit? Můžeš tady rozesmát lidi.“ I to má v sobě politický náboj.