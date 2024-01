Soukup hrál na Barrandově poker v meluzínovém baráku

Jaromír Soukup a jeho TV Barrandov bojují o přežití. Před týdnem všechny tři její kanály vysílaly několik hodin pouze monitor, protože jim věřitelé odmítli dodávat dále na dluh elektřinu. Zdá se, že Soukup se pro záchranu televize rozhodl obětovat své úspěšnější firmy i soukromý majetek. Co ho žene do boje o stanici, jejíž vysílání už zajišťuje jen pár lidí? Jaký cíl má teď muž, který chtěl vybudovat mediální impérium, opakovaně se pokoušel uchytit v nejvyšších patrech politiky a dnes je hvězdou bulváru? Rozhovor s řeporyjským starostou Pavlem Novotným (ODS), který pro Barrandov pracoval a se Soukupem se kamarádí, je sondou do života skomírajícího impéria, bulváru i hledáním odpovědi na to, jak se v Česku získává vliv, který Jaromír Soukup donedávna měl, a jak se bojuje o jeho návrat.

Jaromíra Soukupa dostalo provozování TV Barrandov prakticky na lopatky. Finanční záležitosti jeho firem jsou spletité, ale kvůli provozování televize se zadlužil, přivedl skoro ke krachu prosperující společnost Médea, která měla léta velký podíl na zadávání reklam do tuzemských médií, v dluzích je i společnost Empresa Media, pod niž TV Barrandov patří. Proč byla a zřejmě stále je televize pro Jaromíra Soukupa tak důležitá? Čeho chce dosáhnout? Zisku? Politického vlivu?

To je složité. Určitě tu byla před šesti či sedmi lety doba, kdy jeho televize měla sledovanost k deseti procentům a on si představoval, že vlastní mediální impérium. Ale pořád se mu do vedení televize pletly jeho narcistní sklony. Mirek má spoustu dobrých vlastností, je skvělý právník, daňař. Ale s tou televizí… Ono to šlapalo, když mu ji vedli jiní; když se do toho začal plést sám, vzalo to sešup. Možná něco o jeho přístupu vypovídá doba, kdy moderoval: dělal jedenáct pořadů, z toho čtyři naživo, to si užíval. Dokonce měl jako moderátor nějaké charisma. Ale co chtěl získat? Politický vliv asi ne, on je volič současné vládní koalice – a když měl svého času pořád na obrazovce Tomia Okamuru, tak to jeho politickým preferencím neodpovídalo. Nejsem ekonom, nevím, jak je to finančně, ale na Barrandově běží pořád teleshopping, asi své příjmy má. Mirek je spontánní, když ho něco napadlo, tak do toho šel. Vlastně neměl ani silné názory na svět a prodával tak trošku bulvár.

Trochu víc bulvár, ne?

To bylo asi z nezbytí, prostě dělal bulvár – ale ani tady si nemyslím, že by to byl jeho svět. Mně to připadalo, jako by se mu ten projekt vymkl z ruky. Chtěl mít mediální impérium, měl televizi, časopisy, prosperující reklamní agenturu, ale v nějaký okamžik se to zvrtlo.

TV Barrandov má evidentně stále nějakou hodnotu. Má licenci, funguje, sice na hraně, ale funguje, má studia, budovu… A to, co se kolem ní teď děje, naznačuje, že o to, aby přežila, má někdo opravdu velký zájem. Ten někdo přesvědčil soud, že televize může přežít: firma Barrandov Televizní studio získala tzv. individuální moratorium, tedy ochranu před věřiteli. A má měsíc na to, aby předložila projekt restrukturalizace. Dokázal to sám Jaromír Soukup, nebo za tím stojí někdo, pro nějž je sice skoro prázdná, ale funkční televize projektem, jak získat mediální vliv? Nebo třeba postavit kvalitní bulvární kanál?

To je samozřejmě možné, do toho nevidím. Mě na Mirkovi fascinuje, jak se dokáže vždy znovu a znovu zvednout ze svrabu. Už to vypadá, že televizi ztratil, ale on se vždy vrátí. Možná že všechno, co se kolem televize děje, ho zase dostane do sedla. Ta televize byla vždycky divoká, myslím ve fungování. I za doby, kdy ji vedli profíci, tam býval zmatek – a jasně, směřovalo to do bulváru. Ale fungovalo to. Divil jsem se tomu, ale fungovalo. Když se podíváte na dnešní program, je to smutný pohled, ale pořád jede, má to logistiku, kterou má televize mít. Ale asi potřebuje investice – a já mám pocit, že Mirek tam už nastrkal všechno, taky svůj soukromý majetek zastavil. Takže nevím, ale není žádný amatér, je velice schopný. Když budoval to mediální impérium a zpravodajský kanál, dojel na to, že mu do pořadů odmítali chodit seriózní politici. A pak to vypadalo, že se stal hlásnou troubou Okamury nebo prezidenta Zemana – a že podporoval příklon české politiky k Rusku a Číně.

Příklon? Prodal podíl v televizi čínským firmám, které měly blízko k Hradu a k Jaroslavu Tvrdíkovi, což byl hlavní průkopník cesty čínského kapitálu do Česka. Toho kapitálu, tedy síly čínských peněz směřujících do médií a možnosti ovlivňovat veřejný prostor, se bály i tuzemské tajné služby.

Ano, čínské firmy získaly nad Soukupovým majetkem kontrolu. Pět tehdejších kanálů Barrandova zřejmě vypadalo z Pekingu jako velký prostor, byl tam pořad s jejich velkým příznivcem Milošem Zemanem, takže měly zájem. Ale pak to od nich Mirek dokázal koupit nazpět. To jsem obdivoval. Jasně, už to byla doba, kdy měl pověst nesolventního zaměstnavatele, odcházeli lidé, kterým neplatil, asi rostly dluhy na provozu. No a Číňané to zřejmě nechtěli zachraňovat, taky už byly ve veřejnosti velké obavy z jejich vlivu a sílil tlak, aby odešli. Obrazovku plnil hlavně Mirek, padala sledovanost.

Ještě k tomu, proč na Barrandov nechodili seriózní politici. Soukup zval často lidi jako zmíněný Okamura a Jaroslav Foldyna, vlastně proruskou scénu. Diváci ve studiu byli jejich fanoušci a prostředí bylo hrozné, vůči seriózním politikům nepřátelské. Takže je logické, že tam nechodili.

Když jsem tam dělal, viděl jsem Okamuru častěji než manželku. On nikdy neodmítl přijít a pak tam byl i několikrát týdně. Mirek asi vsadil na Zemanovu popularitu, měl s ním jednou týdně pořad, a tak zval lidi, kteří měli k prezidentovi blízko. A mělo to sledovanost.