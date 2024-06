Policie odložila terorismus ve Vrběticích nezákonně. Chci spravedlnost pro svého zavražděného otce

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) na konci dubna oznámila, že odkládá vyšetřování teroristického útoku na vrbětický muniční areál. Policie a dozorující státní zástupce potvrdili, že ho spáchali příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, ale že je nemohou stíhat, „protože nejsou dostupní orgánům činným v trestním řízení“. Při explozi ve Vrběticích byl zavražděn váš otec Vratislav Havránek, který tam pracoval jako skladník. Vy pracujete jako advokát a proti rozhodnutí policie jste nyní podal stížnost, označujete ho za nezákonné. V čem přesně?

Považuji postup policie za procesně nesprávný a vydané usnesení o odložení věci skutečně za nezákonné. Domnívám se totiž, že nebyly naplněny zákonné důvody, které by to umožňovaly. Policie argumentuje, že nemohla postupovat jinak, protože dotyční agenti GRU se nezdržují na českém území, jsou zřejmě v Rusku, které nespolupracuje, neumožnilo jejich výslech, nechce je vydat, a nelze je tudíž v Česku stíhat. Rusko se tak skutečně chová, trestní řád ale mluví jasně. Říká, že věc je možné odložit, pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. A právě ty se zjistit, na základě toho, co je uvedeno v usnesení policie, podařilo.

Co máte na mysli?

Zákon mluví o tom, že nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala určitá osoba, začne policejní orgán neprodleně tuto osobu stíhat jako obviněného. Policie v usnesení o odložení věci výslovně uvádí, že za výbuchem ve Vrběticích stojí určité konkrétní osoby, jmenuje je, jedná se o osoby podezřelé, označuje je jako spolupachatele, mluvím o agentech Čepigovi a Miškinovi a jejich veliteli Andreji Averjanovovi, mužích ze speciální jednotky GRU s číselným označením 29155. Policie dále říká, že jednali s dalšími dosud neustanovenými lidmi jako organizovaná skupina ve prospěch zájmů Ruské federace po vzájemné dohodě a s úmyslem způsobit výbuch. Výbuchy v obou skladech ve Vrběticích jsou pro ni prokázané s tím, že příslušníci rozvědky GRU pro to měli nejen motiv, ale nepochybně i prostředky. A navíc disponovali detailními informacemi o zbraních, které měly být z muničního areálu poslány na obranu napadené Ukrajiny, čemuž chtěla GRU, tvrdí policie, zabránit, a proto muniční areál její agenti vyhodili do povětří.

Odložení věci je možné za splnění určitých podmínek. Jakých?

V případě ustanovení trestního řádu, podle kterého policejní orgán postupoval, je to možné jen tehdy, kdyby policie nedospěla k tomu, že byl spáchán trestný čin, anebo kdyby neodkryla, kdo je za ním. Jenže to se obojí podařilo policii zjistit. Policie i kontrarozvědka BIS byly ve velmi složité situaci, důkazy sháněly zpětně, až po mnoha letech, přesto uspěly. Všichni jmenovaní, konkrétně vyšetřovatel případu podplukovník Olexa, odvedli mimořádně profesionální práci v těžkých podmínkách, za což jim patří můj dík. Takže to, proti čemu se stížností stavím, je až nynější postup ze strany policie.