Otakar Foltýn: Na vyjádření o sviních si trvám. Jsem chybující, ale ne v tomto případě

Velmi často si civilisté představují, že odolnost vůči militárním hrozbám je prostě velikost armády, její schopnost, vojenské sklady a tak dále. To je pravda, ale to rozhodně nestačí. Obrana státu je věcí celé společnosti, což je dokonale vidět třeba na příkladu Finska. Většina tamní společnosti je buď přímo, nebo nepřímo zahrnuta do obrany, to vytváří onu rezilienci, nebo říkejme tedy odolnost i vůči všem ostatním hrozbám, protože všechny ostatní hrozby jsou menší než ty vojenské. To, co můžete měřit, je velikost armády, počet mužů v aktivní službě, počet záloh, počet těžké techniky, průmyslové kapacity, skladové zásoby. To, co už se měří hůře, tak je schopnost populace podporovat svůj vlastní stát.