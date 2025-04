Někdy by stačilo, kdyby ohroženým rodinám zkušená matka vysvětlila, jak každé ráno vstát

Součástí jejich profese je vědět, jak situaci řešit. Pracovníci by od svého vedení měli mít nastavené postupy, mít například dvě telefonní čísla na pěstouny, kteří v konkrétním týdnu slouží pohotovost a mohou dítě přijmout. Některé kraje už to dnes mají nastavené dobře, jiné zatím své OSPODy intenzivně podpořit nedokázaly a pro pracovníky je to pak složité. Ale nemyslím si, že za to může zákaz umisťovat děti do čtyř let do ústavní péče, nebo že je to vina ministerstva. Aktivitu krajů můžeme ovlivnit jen částečně.