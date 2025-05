Ministr Dvořák: Když lidem řekneme, že budou mít méně chleba, ale více kanonů, nebude to fungovat

Vzhledem k věku je čas přemýšlet o závěrečné fázi. Na další čtyři roky ve sněmovně se necítím, takže jsem tedy začal hledat odchodovou strategii. Proto jsem teď o víkendu poprvé – a úspěšně – kandidoval do předsednictva STAN, což je jeden z nejvyšších stranických stupínků. Je to pro mě pozice, jak být trochu v politice a jak trochu formulovat politiku STAN, a myslím si, že po volbách to bude důležité těleso, když se budou domlouvat koalice. Není žádným tajemstvím, že také zvažuji kandidovat v roce 2026 do Senátu. V roce 1996 jsem měl ambici být nejmladším senátorem, protože termín voleb byl jen pár dní po mých čtyřicátých narozeninách, moje tehdejší strana ODA však dala přednost někomu jinému. Tak teď by mi mohlo vyjít být nejstarším senátorem. Při vší úctě k horní komoře, její náročnost je nižší než v případě sněmovny.