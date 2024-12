Jeden člověk s vtipným účtem může být efektivnější než celý tým politiků

Třicátník Fabio Mauri je italský fotograf a konzultant v oblasti IT a komunikace, který stojí za satirickým účtem DG MEME – tedy za Generálním ředitelstvím pro memy (a humor na internetu). Už od roku 2018 si dělá na sociálních sítích dobře míněnou legraci z Evropské unie – částečně proto, že se mu komunikace evropských institucí zdá suchopárná a neefektivní, ale hlavně z toho důvodu, že je to jeho koníček. Svá „díla“ ukázal osobně třeba i šéfce Evropské komise Ursule von der Leyen nebo českému prezidentovi Petru Pavlovi. Internetový obrázkový humor by podle něj rozhodně měl být součástí kvalitní politické kampaně, i když samozřejmě ne její jedinou složkou. Fabio Mauri je přesvědčen o tom, že právě humor může pomoci přiblížit Evropskou unii a její instituce lidem a učinit ji tak přístupnější a zábavnější pro širokou veřejnost.