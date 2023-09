Na Slovensku vždy ustupovali liberálové, proto chceme zabojovat o změnu

Máte za sebou několik měsíců vyhrocené kampaně, do voleb chybí poslední dva týdny. Jak se cítíte?

Finále je teprve před námi, ale cítím se dobře. Myslím, že je tu naděje, aby nevyhrál Smer a Slovensko nemělo Ficovu vládu s nacionalisty a fašisty.

Z čeho tu naději vyvozujete?

Z předvolebních průzkumů i z atmosféry na našich mítincích. Roste počet mladých lidí, kteří chtějí jít volit, a konec kampaně bude především o mobilizaci volební účasti. Zároveň víme, že velká část lidí se rozhoduje v posledním týdnu. Budeme tedy bojovat do poslední chvíle. Jsem přesvědčený, že většina lidí na Slovensku nechce, aby vládl Robert Fico a extremisti.

Slovenští politici včetně vás mluví o tom, že jde o osudové volby, v nichž se hraje o budoucnost demokracie. Přitom hrozí, že hodně prodemokratických hlasů propadne. Proč se vám nepovedlo utvořit předvolební koalici demokratických stran, jako se to stalo v Česku?

Zčásti je to tím, že nemáme úplně dobrou zkušenost se spojováním, vytvářením bloků. Před předchozími volbami vznikla tahle úvaha s exprezidentem Andrejem Kiskou a jeho stranou, ale ta zkušenost byla nakonec velmi špatná. My jsme skončili mimo parlament a v našich voličích to zanechalo velkou frustraci. Chtěli jsme se tak poučit z chyb a neopakovat je. Navíc skutečně věřím, že spojovat do bloků se mají strany, kterou jsou si programově a ideově příbuzné. Proto jsem na jaře kladně vnímal poptávku po spojení stran na konzervativní straně spektra. To se mi zdálo úplně logické i proto, aby nepropadly jejich hlasy. Ale my jsme od začátku říkali, že půjdeme na základě našich zkušeností do voleb samostatně. Koneckonců v Česku se takové bloky tvořily roky před volbami, ne pouze několik měsíců, které jsme my měli od pádu vlády do termínu předčasných voleb.

Kdo jsou vaši nejpřirozenější koaliční partneři do povolebního vyjednávání?

Zatím nevíme, kdo se dostane do Národní rady, může to být velmi těsné. Ale z těch, kdo mají šanci, je asi nejpřirozenějším partnerem SaS, liberální strana, s níž se shodujeme na politice lidských práv, svobod a celkové prozápadní politice. Také si myslím, že bez ohledu na hluboké filosofické rozdíly je našim potenciálním partnerem Křesťansko-demokratické hnutí (KDH). Věřím, že s námi sdílí vizi demokracie, právního státu a zahraniční politiky.

Volební matematika naznačuje, že KDH budete pro případnou účast ve vládě potřebovat. Když jsem si ale četl váš volební program, tak mě překvapilo, jak detailně rozebíráte témata, která asi budou křesťanským demokratům vadit - jako otázka LGBT komunity včetně transgender lidí. Proč kladete takový důraz na téma, kolem něhož může vzniknout nemalý střet s partnery, které budete potřebovat?

Máme odborně udělaný program, který je naší nabídkou voličům. Současně si ale dopředu neklademe žádnou podmínku pro jednání s křesťanskými demokraty ani s jinou stranou. Po volbách se vyjednává - a je jasné, že žádná strana neprosadí vše, co má v programu.