Dítě není figurka na vaší vlastní šachovnici

Zdá se, že letošní přijímačky na střední školy jsou víc stresující než jindy. Čekáte víc dětských klientů - vy osobně i vy jako branže - nebo to takhle jednoduše nefunguje?

Čekám. Ale spíš proto, že zvyšující se zájem o služby psychologů a psychoterapeutů pro děti i pro celé rodiny je trendem posledních let. Každá vlna zátěže ovšem přitápí pod kotlem. My terapeuti to nepoznáme bezprostředně. Akutní krizové stavy budou řešit linky bezpečí nebo dětská krizová centra. Děti, co jsou špatné z letošních přijímaček, za námi začnou chodit za několik měsíci.